Київ
Інгібітори CD38 (Кластери диференціації 38).
L01F C01

Даратумумаб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01FМОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F CІнгібітори CD38 (Кластери диференціації 38).
L01F C01Даратумумаб
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Дарзалекс®
Дарзалекс®
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
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