Київ
Інгібітори фосфатидилінозитол-3-кінази (Pi3K)
L01E M03

Алпелісіб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01EІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E MІнгібітори фосфатидилінозитол-3-кінази (Pi3K)
L01E M03Алпелісіб
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Пікрей
Пікрей
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №56
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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