Київ
Інгібітори тирозинкінази рецептора фактора росту ендотелію судин (VEGFR)
L01E K01

Акситіниб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01EІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E KІнгібітори тирозинкінази рецептора фактора росту ендотелію судин (VEGFR)
L01E K01Акситіниб
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Інліта
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від 19342,70 грн
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