Київ
Інгібітори тирозинкінази рецептора фактора росту ендотелію судин (VEGFR)
L01E K01
Акситіниб
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E K
Інгібітори тирозинкінази рецептора фактора росту ендотелію судин (VEGFR)
L01E K01
Акситіниб
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Інліта
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №56
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
95035,30
грн
в 285 аптеках
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Інліта
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №56
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
19342,70
грн
в 283 аптеках
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Дозування
1 мг
5 мг
Виробник
Містрал Кепітал Менеджмент
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
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