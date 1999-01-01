Київ
Інгібітори тирозинкінази рецептора 2 епідермального фактора росту людини (HER2)
L01E H01
Лапатиніб
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E H
Інгібітори тирозинкінази рецептора 2 епідермального фактора росту людини (HER2)
L01E H01
Лапатиніб
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Тайверб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг флакон №70
Новартіс Фарма
від
14385,20
грн
в 283 аптеках
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Тайверб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №70
Новартіс Фарма
від
14246,40
грн
в 7 аптеках
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Тайверб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг флакон №70
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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Пакування
блістер
фл.
Виробник
Mistral Capital Management
Новартіс
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