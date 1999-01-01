Київ
Інгібітори циклін-залежних кіназ (CDK)
L01E F01

Палбоцикліб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01EІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E FІнгібітори циклін-залежних кіназ (CDK)
L01E F01Палбоцикліб
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Ібранс
Ібранс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 125 мг блістер №21
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 61115,30 грн
в 287 аптеках
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Ібранс
Ібранс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №21
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 61516,00 грн
в 283 аптеках
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Ібранс
Ібранс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №21
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 60962,80 грн
в 283 аптеках
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Ібранс
Ібранс
Капсули 125 мг блістер №21
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 79789,00 грн
в 1 аптеці
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Ібранс
Ібранс
Капсули 75 мг блістер №21
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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