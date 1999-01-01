Київ
Інгібітори тирозинкінази BCR-ABL
L01E A02

Дазатиніб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01EІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E AІнгібітори тирозинкінази BCR-ABL
L01E A02Дазатиніб
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Дазатиніб-Віста
Дазатиніб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 70 мг флакон №60
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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