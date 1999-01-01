Київ
Інгібітори тирозинкінази BCR-ABL
L01E A02
Дазатиніб
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E A
Інгібітори тирозинкінази BCR-ABL
L01E A02
Дазатиніб
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Дазатиніб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 70 мг флакон №60
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Дозування
50 мг
70 мг
Пакування
блістер
фл.
Виробник
Zentiva Pharma GmbH
Містрал Кепітал Менеджмент
Тева Україна
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