Київ
Інші алкалоїди рослинного походження та препарати природного походження
L01C X10**

Інші

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01CАЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
L01C XІнші алкалоїди рослинного походження та препарати природного походження
L01C X10**Інші
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Доновіт-ВС®
Доновіт-ВС®
Таблетки 10 мкг блістер №90
АКСОМЕД НПФ ООО
Немає в наявності
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