Київ
Вакцини проти Varicella zoster
J07B K01
Жива аттенуйована вакцина проти вітряної віспи
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07B
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B K
Вакцини проти Varicella zoster
J07B K01
Жива аттенуйована вакцина проти вітряної віспи
Сортування:
По популярності
Фільтр
Варілрикс™ (вакцина для профілактики вітряної віспи жива атенуйована)
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій флакон 1 доза з розчинником (вода д/ін'єкцій) шприц №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
1200,00
грн
в 19 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Варілрикс™ (вакцина для профілактики вітряної віспи жива атенуйована)
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій флакон 1 доза з розчинником (вода для ін'єкцій) в ампулах №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
1317,50
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/п сусп. д/ін.
Дозування
1 доза
Пакування
фл.
фл. 1 доза
Виробник
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню