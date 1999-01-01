Київ
Вакцини проти Varicella zoster
J07B K01

Жива аттенуйована вакцина проти вітряної віспи

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07BВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B KВакцини проти Varicella zoster
J07B K01Жива аттенуйована вакцина проти вітряної віспи
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Варілрикс™ (вакцина для профілактики вітряної віспи жива атенуйована)
Варілрикс™ (вакцина для профілактики вітряної віспи жива атенуйована)
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій флакон 1 доза з розчинником (вода д/ін'єкцій) шприц №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 1200,00 грн
в 19 аптеках інших міст
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Варілрикс™ (вакцина для профілактики вітряної віспи жива атенуйована)
Варілрикс™ (вакцина для профілактики вітряної віспи жива атенуйована)
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій флакон 1 доза з розчинником (вода для ін'єкцій) в ампулах №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 1317,50 грн
в 1 аптеці
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