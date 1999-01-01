Київ
Вакцини проти кашлюку
J07A J52

Очищений коклюшний антиген у комбінації з анатоксином

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07AБАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ
J07A JВакцини проти кашлюку
J07A J52Очищений коклюшний антиген у комбінації з анатоксином
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Інфанрикс
Інфанрикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 881,07 грн
в 215 аптеках
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Бустрикс
Бустрикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з 2-ма голками №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 809,00 грн
в 140 аптеках
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Інфанрикс
Інфанрикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з 2-ма голками №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 927,30 грн
в 9 аптеках інших міст
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