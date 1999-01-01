Київ
Менінгококові вакцини
J07A H08

Менінгококовий A, C, Y, W-135, тетравалентний очищений полісахаридний антиген кон*югований

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07AБАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ
J07A HМенінгококові вакцини
J07A H08Менінгококовий A, C, Y, W-135, тетравалентний очищений полісахаридний антиген кон*югований
Сортування: По популярності
Німенрикс®
Німенрикс®
Порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон з розчинником у шприці 0,5 мл з 2 голками №1
Пфайзер Інк.
від 1670,15 грн
в 124 аптеках
Знайти в аптеках
Менактра® вакцина менінгококова полісахаридна серогруп A, C, Y та W-135 кон'югована дифтерійним анатоксином
Менактра® вакцина менінгококова полісахаридна серогруп A, C, Y та W-135 кон'югована дифтерійним анатоксином
Розчин для ін'єкцій 1 доза флакон 0.5 мл №1
Санофі Пастер
від 1218,00 грн
в 50 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране