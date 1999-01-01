Київ
Менінгококові вакцини
J07A H08
Менінгококовий A, C, Y, W-135, тетравалентний очищений полісахаридний антиген кон*югований
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07A
БАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ
J07A H
Менінгококові вакцини
J07A H08
Менінгококовий A, C, Y, W-135, тетравалентний очищений полісахаридний антиген кон*югований
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Німенрикс®
Порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон з розчинником у шприці 0,5 мл з 2 голками №1
Пфайзер Інк.
від
1670,15
грн
в 124 аптеках
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Менактра® вакцина менінгококова полісахаридна серогруп A, C, Y та W-135 кон'югована дифтерійним анатоксином
Розчин для ін'єкцій 1 доза флакон 0.5 мл №1
Санофі Пастер
від
1218,00
грн
в 50 аптеках
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Форма випуску
пор. та розч. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
Пакування
фл.
фл. 0.5 мл
Виробник
Пфайзер Інк.
Санофі Пастер
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