Київ
Менінгококові вакцини
J07A H09

Мультикомпонентная вакцина менингококка В

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07AБАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ
J07A HМенінгококові вакцини
J07A H09Мультикомпонентная вакцина менингококка В
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БЕКСЕРО Вакцина для профілактики менінгококової інфекції, що викликається серогрупою В
БЕКСЕРО Вакцина для профілактики менінгококової інфекції, що викликається серогрупою В
Суспензія для ін'єкцій 1 доза попередньо заповнений шприц 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 3141,00 грн
в 77 аптеках
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