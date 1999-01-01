Київ
Менінгококові вакцини
J07A H09
Мультикомпонентная вакцина менингококка В
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07A
БАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ
J07A H
Менінгококові вакцини
J07A H09
Мультикомпонентная вакцина менингококка В
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БЕКСЕРО Вакцина для профілактики менінгококової інфекції, що викликається серогрупою В
Суспензія для ін'єкцій 1 доза попередньо заповнений шприц 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
3141,00
грн
в 77 аптеках
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