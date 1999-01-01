Київ
ІМУНОГЛОБУЛІНИ
J06B B

Специфічні імуноглобуліни

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J06ЛІКУВАЛЬНІ СИРОВАТКИ ТА ІМУНОГЛОБУЛІНИ
J06BІМУНОГЛОБУЛІНИ
J06B BСпецифічні імуноглобуліни
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Резоглобін
Резоглобін
Розчин для ін'єкцій 300 мкг ампула 2 мл №1
Біофарма Плазма
від 1828,80 грн
в 74 аптеках
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Імуноглобулін антирабічний (кінський)
Імуноглобулін антирабічний (кінський)
Розчин для ін'єкцій 150 мо/мл ампула 3 мл комплект №5
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
Імуноглобулін антирабічний (кінський)
Імуноглобулін антирабічний (кінський)
Розчин для ін'єкцій 150 мо/мл ампула 5 мл комплект №5
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
Резоглобін
Резоглобін
Розчин для ін'єкцій 300 мкг ампула 1 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
Резоглобін
Резоглобін
Розчин для ін'єкцій 300 мкг попередньо заповнений шприц 2 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
Резонатив
Резонатив
Розчин для ін'єкцій 625 мо/мл ампула 1 мл №1
Октафарма
Немає в наявності
Резонатив
Резонатив
Розчин для ін'єкцій 625 мо/мл ампула 2 мл №1
Октафарма
Немає в наявності
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