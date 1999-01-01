Київ
Специфічні імуноглобуліни
J06B B01

Анти-D (rh) іммуноглобулін

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J06ЛІКУВАЛЬНІ СИРОВАТКИ ТА ІМУНОГЛОБУЛІНИ
J06BІМУНОГЛОБУЛІНИ
J06B BСпецифічні імуноглобуліни
J06B B01Анти-D (rh) іммуноглобулін
Сортування: По популярності
Резоглобін
Резоглобін
Розчин для ін'єкцій 300 мкг ампула 2 мл №1
Біофарма Плазма
від 1828,80 грн
в 74 аптеках
Знайти в аптеках
Резоглобін
Резоглобін
Розчин для ін'єкцій 300 мкг ампула 1 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
Резоглобін
Резоглобін
Розчин для ін'єкцій 300 мкг попередньо заповнений шприц 2 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
Резонатив
Резонатив
Розчин для ін'єкцій 625 мо/мл ампула 1 мл №1
Октафарма
Немає в наявності
Резонатив
Резонатив
Розчин для ін'єкцій 625 мо/мл ампула 2 мл №1
Октафарма
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране