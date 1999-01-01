Київ
Специфічні імуноглобуліни
J06B B01
Анти-D (rh) іммуноглобулін
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J06
ЛІКУВАЛЬНІ СИРОВАТКИ ТА ІМУНОГЛОБУЛІНИ
J06B
ІМУНОГЛОБУЛІНИ
J06B B
Специфічні імуноглобуліни
J06B B01
Анти-D (rh) іммуноглобулін
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Резоглобін
Розчин для ін'єкцій 300 мкг ампула 2 мл №1
Біофарма Плазма
від
1828,80
грн
в 74 аптеках
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Резоглобін
Розчин для ін'єкцій 300 мкг ампула 1 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
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Резоглобін
Розчин для ін'єкцій 300 мкг попередньо заповнений шприц 2 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
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Резонатив
Розчин для ін'єкцій 625 мо/мл ампула 1 мл №1
Октафарма
Немає в наявності
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Резонатив
Розчин для ін'єкцій 625 мо/мл ампула 2 мл №1
Октафарма
Немає в наявності
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Дозування
300 мкг
625 МО/мл
Пакування
амп. 1 мл
амп. 2 мл
попер. заповн. шприц 2 мл
Виробник
Біофарма Плазма
Октафарма АГ
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