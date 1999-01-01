Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J06
ЛІКУВАЛЬНІ СИРОВАТКИ ТА ІМУНОГЛОБУЛІНИ
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J06
ЛІКУВАЛЬНІ СИРОВАТКИ ТА ІМУНОГЛОБУЛІНИ
J06A
ЛІКУВАЛЬНІ СИРОВАТКИ
J06B
ІМУНОГЛОБУЛІНИ
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Біовен
Розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Біофарма Плазма
від
24620,88
грн
в 95 аптеках
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Біовен
Розчин для інфузій 10 % флакон 50 мл №1
Біофарма Плазма
від
12495,30
грн
в 76 аптеках
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Біовен Моно®
Розчин для інфузій 5 % флакон 50 мл №1
Біофарма Плазма
від
6645,46
грн
в 76 аптеках
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Резоглобін
Розчин для ін'єкцій 300 мкг ампула 2 мл №1
Біофарма Плазма
від
1828,80
грн
в 74 аптеках
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Біовен Моно®
Розчин для інфузій 5 % флакон 100 мл №1
Біофарма Плазма
від
13130,76
грн
в 32 аптеках
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Біовен Моно®
Розчин для інфузій 5 % флакон 25 мл №1
Біофарма Плазма
від
3046,10
грн
в 9 аптеках інших міст
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Кутаквіг
Розчин для ін'єкцій 165 мг/мл флакон 12 мл №1
Октафарма
Немає в наявності
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Октагам
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл пляшка 50 мл №1
Октафарма
Немає в наявності
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Імуноглобулін антирабічний (кінський)
Розчин для ін'єкцій 150 мо/мл ампула 3 мл комплект №5
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
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Імуноглобулін антирабічний (кінський)
Розчин для ін'єкцій 150 мо/мл ампула 5 мл комплект №5
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
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Імуноглобулін людини нормальний-Біофарма
Розчин для ін'єкцій 10 % ампула 1.5 мл 1 доза №10
Біофарма Плазма
Немає в наявності
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Імуноглобулін-Біолік
Розчин для ін'єкцій ампула 1.5 мл 1 доза №10
Біолік Фарма
Немає в наявності
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Біовен
Розчин для інфузій 10 % флакон 25 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
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Гаманорм
Розчин для ін'єкцій 165 мг/мл флакон 10 мл №1
Октафарма
Немає в наявності
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Октагам 10%
Розчин для ін'єкцій 10 % флакон 20 мл №1
Амакса
Немає в наявності
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Октагам 10%
Розчин для ін'єкцій 10 % флакон 50 мл №1
Амакса
Немає в наявності
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Октагам 10%
Розчин для ін'єкцій 10 % флакон 100 мл №1
Амакса
Немає в наявності
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Биолик Фарма
Біолік Фарма
Біофарма Плазма
Октафарма
Октафарма АГ
ФЗ Біофарма
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