Київ
Специфічні імуноглобуліни
J06B B05
Антирабічний імуноглобулін
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J06
ЛІКУВАЛЬНІ СИРОВАТКИ ТА ІМУНОГЛОБУЛІНИ
J06B
ІМУНОГЛОБУЛІНИ
J06B B
Специфічні імуноглобуліни
J06B B05
Антирабічний імуноглобулін
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Імуноглобулін антирабічний (кінський)
Розчин для ін'єкцій 150 мо/мл ампула 3 мл комплект №5
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
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Імуноглобулін антирабічний (кінський)
Розчин для ін'єкцій 150 мо/мл ампула 5 мл комплект №5
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пакування
амп. 3 мл
амп. 5 мл
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