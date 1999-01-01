Київ
Специфічні імуноглобуліни
J06B B05

Антирабічний імуноглобулін

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J06ЛІКУВАЛЬНІ СИРОВАТКИ ТА ІМУНОГЛОБУЛІНИ
J06BІМУНОГЛОБУЛІНИ
J06B BСпецифічні імуноглобуліни
J06B B05Антирабічний імуноглобулін
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Імуноглобулін антирабічний (кінський)
Імуноглобулін антирабічний (кінський)
Розчин для ін'єкцій 150 мо/мл ампула 3 мл комплект №5
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
Імуноглобулін антирабічний (кінський)
Імуноглобулін антирабічний (кінський)
Розчин для ін'єкцій 150 мо/мл ампула 5 мл комплект №5
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
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