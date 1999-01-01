Київ
Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A G03

Ефавіренз

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A GНенуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A G03Ефавіренз
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Естіва 600
Естіва 600
Таблетки, вкриті оболонкою 600 мг №30
Гетеро Лабс
Немає в наявності
Ефервен
Ефервен
Таблетки, вкриті оболонкою 600 мг №30
САН
Немає в наявності
Еффахоп 600
Еффахоп 600
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг флакон №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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