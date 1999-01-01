Київ
Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A G03
Ефавіренз
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A G
Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A G03
Ефавіренз
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Естіва 600
Таблетки, вкриті оболонкою 600 мг №30
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Ефервен
Таблетки, вкриті оболонкою 600 мг №30
САН
Немає в наявності
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Еффахоп 600
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг флакон №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Пакування
фл.
Виробник
Hetero Labs
Macleods Pharmaceuticals Ltd
SUN
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