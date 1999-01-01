Київ
Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A G01
Невірапін
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A G
Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A G01
Невірапін
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Вірамун®
Суспензія для внутрішнього застосування 50 мг/5 мл флакон 20 мл з дозуючим шприцом №1
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
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Вірамун®
Суспензія для внутрішнього застосування 50 мг/5 мл флакон 20 мл з дозуючим шприцом №1
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
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Вірамун®
Суспензія для внутрішнього застосування 50 мг/5 мл флакон 240 мл з дозуючим шприцом №1
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
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Вірамун®
Суспензія для внутрішнього застосування 50 мг/5 мл флакон 240 мл з дозуючим шприцом №1
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
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Невівір
Таблетки 200 мг контейнер №60
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Невімун
Суспензія оральна 50 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Ципла
Немає в наявності
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Невімун
Таблетки 200 мг №60
Ципла
Немає в наявності
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Форма випуску
сусп. д/внутр. заст.
сусп. орал.
табл.
Дозування
50 мг/5 мл
200 мг
Пакування
контейнер
фл. 20 мл
фл. 100 мл
фл. 240 мл
Кількість штук в упаковці
1
60
Виробник
Boehringer Ingelheim
Cipla
Hetero Labs
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