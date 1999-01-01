Київ
Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A G01

Невірапін

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A GНенуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A G01Невірапін
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Вірамун®
Вірамун®
Суспензія для внутрішнього застосування 50 мг/5 мл флакон 20 мл з дозуючим шприцом №1
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
Вірамун®
Вірамун®
Суспензія для внутрішнього застосування 50 мг/5 мл флакон 20 мл з дозуючим шприцом №1
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
Вірамун®
Вірамун®
Суспензія для внутрішнього застосування 50 мг/5 мл флакон 240 мл з дозуючим шприцом №1
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
Вірамун®
Вірамун®
Суспензія для внутрішнього застосування 50 мг/5 мл флакон 240 мл з дозуючим шприцом №1
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
Невівір
Невівір
Таблетки 200 мг контейнер №60
Гетеро Лабс
Немає в наявності
Невімун
Невімун
Суспензія оральна 50 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Ципла
Немає в наявності
Невімун
Невімун
Таблетки 200 мг №60
Ципла
Немає в наявності
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