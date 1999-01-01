Київ
Гідразиди
J04A C01

Ізоніазид

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J04ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА МІКОБАКТЕРІЇ
J04AПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАСОБИ
J04A CГідразиди
J04A C01Ізоніазид
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Ізоніазид-Дарниця
Ізоніазид-Дарниця
Таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від 70,09 грн
в 512 аптеках
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Ізоніазид
Ізоніазид
Таблетки 200 мг блістер у пачці №50
Борщагівський ХФЗ
від 24,60 грн
в 163 аптеках
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Бітуб®
Бітуб®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Ізоніазид
Ізоніазид
Сироп 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Ізоніазид
Ізоніазид
Сироп 100 мг/5 мл флакон 200 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Ізоніазид-Дарниця
Ізоніазид-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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