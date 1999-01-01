Київ
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАСОБИ
J04A C
Гідразиди
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J04
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА МІКОБАКТЕРІЇ
J04A
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАСОБИ
J04A C
Гідразиди
J04A C01
Ізоніазид
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Ізоніазид-Дарниця
Таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від
70,09
грн
в 512 аптеках
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Ізоніазид
Таблетки 200 мг блістер у пачці №50
Борщагівський ХФЗ
від
24,60
грн
в 163 аптеках
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Бітуб®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Ізоніазид
Сироп 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Ізоніазид
Сироп 100 мг/5 мл флакон 200 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Ізоніазид-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
сироп
табл.
Дозування
100 мг/5 мл
100 мг/мл
200 мг
300 мг
Пакування
амп. 5 мл
блістер у пачці
контурн. чарунк. уп.
фл. 100 мл
фл. 200 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
50
Виробник
Дарница
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Юрия-Фарм
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