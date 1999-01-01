Київ
Антибіотики
J04A B02

Рифампіцин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J04ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА МІКОБАКТЕРІЇ
J04AПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАСОБИ
J04A BАнтибіотики
J04A B02Рифампіцин
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Рифампіцин
Рифампіцин
Капсули 150 мг блістер №20
Борщагівський ХФЗ
від 51,95 грн
в 739 аптеках
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Р-Цин
Р-Цин
Капсули 150 мг банка №100
Люпін
Немає в наявності
Р-Цин
Р-Цин
Капсули 150 мг банка №1000
Люпін
Немає в наявності
Р-Цин
Р-Цин
Капсули 300 мг банка №100
Люпін
Немає в наявності
Р-Цин
Р-Цин
Капсули 300 мг банка №1000
Люпін
Немає в наявності
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