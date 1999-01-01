Київ
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАСОБИ
J04A B
Антибіотики
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J04
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА МІКОБАКТЕРІЇ
J04A
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАСОБИ
J04A B
Антибіотики
J04A B02
Рифампіцин
J04A B30
Капреоміцин
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Рифампіцин
Капсули 150 мг блістер №20
Борщагівський ХФЗ
від
51,95
грн
в 739 аптеках
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Капоцин
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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Р-Цин
Капсули 150 мг банка №100
Люпін
Немає в наявності
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Р-Цин
Капсули 150 мг банка №1000
Люпін
Немає в наявності
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Р-Цин
Капсули 300 мг банка №100
Люпін
Немає в наявності
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Р-Цин
Капсули 300 мг банка №1000
Люпін
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
пор. д/р-ну д/ін.
Дозування
1 г
150 мг
300 мг
Пакування
банка
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
1
20
100
1000
Виробник
Lupin
Macleods Pharmaceuticals Ltd
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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