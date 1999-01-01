Київ
Аміносаліцилова кислота та похідні
J04A A02
Натрій аміносаліцилат
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J04
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА МІКОБАКТЕРІЇ
J04A
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАСОБИ
J04A A
Аміносаліцилова кислота та похідні
J04A A02
Натрій аміносаліцилат
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Пас
Гранули кишково-розчинні 80 г/100 г пакетик 100 г вкладений в пластиковий контейнер №1
Скан Біотек
Немає в наявності
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Пасконат®
Розчин для інфузій 30 мг/мл пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Форма випуску
гран. кишково-розч.
р-н д/інф.
Дозування
30 мг/мл
80 г/100 г
600 мг/1 г
Пакування
пакетик 100 г
пляшка 400 мл
саше 9.2 г
саше 100 г
Кількість штук в упаковці
1
30
Виробник
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Scan Biotech
Юрія-Фарм
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