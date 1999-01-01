Київ
Аміносаліцилова кислота та похідні
J04A A02

Натрій аміносаліцилат

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J04ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА МІКОБАКТЕРІЇ
J04AПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАСОБИ
J04A AАміносаліцилова кислота та похідні
J04A A02Натрій аміносаліцилат
Сортування: По популярності
Пас
Пас
Гранули кишково-розчинні 80 г/100 г пакетик 100 г вкладений в пластиковий контейнер №1
Скан Біотек
Немає в наявності
Пасконат®
Пасконат®
Розчин для інфузій 30 мг/мл пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране