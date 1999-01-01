Київ
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАСОБИ
J04A A

Аміносаліцилова кислота та похідні

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J04ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА МІКОБАКТЕРІЇ
J04AПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАСОБИ
J04A AАміносаліцилова кислота та похідні
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Пас
Пас
Гранули кишково-розчинні 80 г/100 г пакетик 100 г вкладений в пластиковий контейнер №1
Скан Біотек
Немає в наявності
Пасконат®
Пасконат®
Розчин для інфузій 30 мг/мл пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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