Київ
Похідні імідазолу
J01X D03
Орнідазол
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01X
ІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X D
Похідні імідазолу
J01X D03
Орнідазол
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Орнідазол-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 100 мл в пачці №1
Дарниця ФФ
від
156,85
грн
в 328 аптеках
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Орнімак®
Розчин для інфузій 0,5 % пляшка 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
від
163,58
грн
в 312 аптеках
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Орнізол®
Розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл в пачці №1
Корпорація Артеріум
від
168,67
грн
в 305 аптеках
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Орнідазол
Розчин для інфузій 0,5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
від
182,94
грн
в 289 аптеках
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Орністил
Розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар
від
185,91
грн
в 287 аптеках
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Орнігіл®
Розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
168,51
грн
в 105 аптеках
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Орнідазол-Новофарм
Розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл в пачці №1
Новофарм-Біосинтез
від
193,70
грн
в 17 аптеках
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Орзол
Розчин для інфузій 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Ротек
Немає в наявності
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Орнігіл®
Розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Орзол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №100
Ротек
Немає в наявності
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Орзол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Ротек
Немає в наявності
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Дазолік
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Немає в наявності
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Мерадазол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Фітофарм
Немає в наявності
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Мерадазол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Фітофарм
Немає в наявності
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Орнімак®
Розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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Дазолік
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №50
САН
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
р-н д/інф.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
0.5 %
5 мг/мл
500 мг
500 мг/100 мл
Пакування
блістер
контейнер 100 мл
пляшка 100 мл
пляшка 200 мл
фл.
фл. 100 мл
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Виробник
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Rowtech
SUN
Scan Biotech
Інфузія
Ананта Медікеар
Ахлкон Парентералз
Дарниця ФФ
Корпорація Артеріум
Новофарм-Біосинтез
Фитофарм
Юрія-Фарм
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