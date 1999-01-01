Київ
Похідні імідазолу
J01X D03

Орнідазол

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01XІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X DПохідні імідазолу
J01X D03Орнідазол
Сортування: По популярності
Орнідазол-Дарниця
Орнідазол-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 100 мл в пачці №1
Дарниця ФФ
від 156,85 грн
в 328 аптеках
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Орнімак®
Орнімак®
Розчин для інфузій 0,5 % пляшка 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
від 163,58 грн
в 312 аптеках
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Орнізол®
Орнізол®
Розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл в пачці №1
Корпорація Артеріум
від 168,67 грн
в 305 аптеках
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Орнідазол
Орнідазол
Розчин для інфузій 0,5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
від 182,94 грн
в 289 аптеках
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Орністил
Орністил
Розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар
від 185,91 грн
в 287 аптеках
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Орнігіл®
Орнігіл®
Розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 168,51 грн
в 105 аптеках
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Орнідазол-Новофарм
Орнідазол-Новофарм
Розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл в пачці №1
Новофарм-Біосинтез
від 193,70 грн
в 17 аптеках
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Орзол
Орзол
Розчин для інфузій 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Ротек
Немає в наявності
Орнігіл®
Орнігіл®
Розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Орзол
Орзол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №100
Ротек
Немає в наявності
Орзол
Орзол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Ротек
Немає в наявності
Дазолік
Дазолік
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
Немає в наявності
Мерадазол
Мерадазол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Фітофарм
Немає в наявності
Мерадазол
Мерадазол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Фітофарм
Немає в наявності
Орнімак®
Орнімак®
Розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
Дазолік
Дазолік
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №50
САН
Немає в наявності
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