Київ
Похідні імідазолу
J01X D01
Метронідазол
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01X
ІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X D
Похідні імідазолу
J01X D01
Метронідазол
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Трихопол®
Таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
від
140,00
грн
в 921 аптеці
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Метронідазол
Таблетки 250 мг блістер №20
Лубнифарм
від
66,69
грн
в 846 аптеках
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Метронідазол
Таблетки 250 мг блістер №50
від
152,06
грн
в 494 аптеках
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Метронідазол-Дарниця
Розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
від
49,73
грн
в 390 аптеках
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Метронідазол-Здоров'я
Таблетки 250 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від
45,95
грн
в 302 аптеках
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Ефлоран
Таблетки 400 мг флакон №10
КРКА
від
142,30
грн
в 283 аптеках
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Метронідазол
Розчин для інфузій 0,5 % контейнер 100 мл №1
від
45,40
грн
в 264 аптеках
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Метронідазол
Розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка скляна 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
48,00
грн
в 256 аптеках
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Метресса
Розчин для інфузій 0,5 % контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар
від
63,63
грн
в 161 аптеці
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Метрогіл®
Розчин для інфузій 500 мг флакон 100 мл №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
45,62
грн
в 148 аптеках
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Метронідазол-Новофарм
Розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від
34,53
грн
в 128 аптеках
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Метронідазол
Розчин для інфузій 0,5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
від
50,22
грн
в 11 аптеках
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Ефлоран
Розчин для інфузій 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
КРКА
від
158,11
грн
в 6 аптеках інших міст
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Метронідазол
Таблетки 250 мг блістер №10
Лубнифарм
від
38,62
грн
в 5 аптеках
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Метронідазол
Розчин для інфузій 0,5 % контейнер з полівінілхлориду 100 мл у плівці №1
Фарматрейд
від
23,39
грн
в 2 аптеках інших міст
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Метронідазол-Здоров'я
Таблетки 250 мг (20 таблеток в блістері) №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Метронідазол
Таблетки 250 мг блістер тм solution pharm №20
Немає в наявності
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Метронідазол
Розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка полімерна 100 мл №1
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
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Виробник
Інфузія
Ананта Медікеар Лімітед
Дарниця ФФ
Здоровье
КРКА
Корпорація Здоров'я
Лубнифарм
Новофарм-Біосинтез
Польфарма
Санофи-Авентис Украина
Фармасайнс
Фарматрейд
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Юрія-Фарм
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