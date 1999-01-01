Київ
Похідні імідазолу
J01X D01

Метронідазол

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01XІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X DПохідні імідазолу
J01X D01Метронідазол
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Трихопол®
Трихопол®
Таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
від 140,00 грн
в 921 аптеці
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Метронідазол
Метронідазол
Таблетки 250 мг блістер №20
Лубнифарм
від 66,69 грн
в 846 аптеках
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Метронідазол
Метронідазол
Таблетки 250 мг блістер №50
від 152,06 грн
в 494 аптеках
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Метронідазол-Дарниця
Метронідазол-Дарниця
Розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
від 49,73 грн
в 390 аптеках
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Метронідазол-Здоров'я
Метронідазол-Здоров'я
Таблетки 250 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від 45,95 грн
в 302 аптеках
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Ефлоран
Ефлоран
Таблетки 400 мг флакон №10
КРКА
від 142,30 грн
в 283 аптеках
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Метронідазол
Метронідазол
Розчин для інфузій 0,5 % контейнер 100 мл №1
від 45,40 грн
в 264 аптеках
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Метронідазол
Метронідазол
Розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка скляна 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 48,00 грн
в 256 аптеках
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Метресса
Метресса
Розчин для інфузій 0,5 % контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар
від 63,63 грн
в 161 аптеці
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Метрогіл®
Метрогіл®
Розчин для інфузій 500 мг флакон 100 мл №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 45,62 грн
в 148 аптеках
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Метронідазол-Новофарм
Метронідазол-Новофарм
Розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від 34,53 грн
в 128 аптеках
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Метронідазол
Метронідазол
Розчин для інфузій 0,5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
від 50,22 грн
в 11 аптеках
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Ефлоран
Ефлоран
Розчин для інфузій 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
КРКА
від 158,11 грн
в 6 аптеках інших міст
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Метронідазол
Метронідазол
Таблетки 250 мг блістер №10
Лубнифарм
від 38,62 грн
в 5 аптеках
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Метронідазол
Метронідазол
Розчин для інфузій 0,5 % контейнер з полівінілхлориду 100 мл у плівці №1
Фарматрейд
від 23,39 грн
в 2 аптеках інших міст
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Метронідазол-Здоров'я
Метронідазол-Здоров'я
Таблетки 250 мг (20 таблеток в блістері) №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Метронідазол
Метронідазол
Таблетки 250 мг блістер тм solution pharm №20
Немає в наявності
Метронідазол
Метронідазол
Розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка полімерна 100 мл №1
Немає в наявності
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