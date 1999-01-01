Київ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01R
КОМБІНОВАНІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01R
КОМБІНОВАНІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01R A
Комбіновані антибактеріальні засоби
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Полімік®
Таблетки, вкриті оболонкою №10
Гледфарм
від
315,57
грн
в 814 аптеках
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Офор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Organosyn Life Sciences
від
319,57
грн
в 790 аптеках
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Цифран СТ
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №10
САН
від
302,21
грн
в 707 аптеках
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Орципол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Уорлд Медицин
від
293,50
грн
в 651 аптеці
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Ципролет® А
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
315,12
грн
в 612 аптеках
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Грандазол®
Розчин для інфузій 5 мг/мл + 2,5 мг/мл пляшка 200 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від
519,80
грн
в 117 аптеках
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Форма випуску
р-н д/інф.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
5 мг/мл + 2.5 мг/мл
Пакування
блістер
пляшка 200 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
Organosyn Life Sciences
SUN
Гледфарм
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Мілі Хелскере Лімітед
Уорлд Медицин
Юрия-Фарм
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