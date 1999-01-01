Київ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01R

КОМБІНОВАНІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01RКОМБІНОВАНІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
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Полімік®
Полімік®
Таблетки, вкриті оболонкою №10
Гледфарм
від 315,57 грн
в 814 аптеках
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Офор
Офор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Organosyn Life Sciences
від 319,57 грн
в 790 аптеках
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Цифран СТ
Цифран СТ
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №10
САН
від 302,21 грн
в 707 аптеках
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Орципол
Орципол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Уорлд Медицин
від 293,50 грн
в 651 аптеці
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Ципролет® А
Ципролет® А
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 315,12 грн
в 612 аптеках
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Грандазол®
Грандазол®
Розчин для інфузій 5 мг/мл + 2,5 мг/мл пляшка 200 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від 519,80 грн
в 117 аптеках
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