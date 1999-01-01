Київ
Фторхінолони
J01M A14

Моксифлоксацин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01MАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ З ГРУПИ ХІНОЛОНІВ
J01M AФторхінолони
J01M A14Моксифлоксацин
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Мофлакса®
Мофлакса®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №5
КРКА
від 222,58 грн
в 505 аптеках
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Моксифлоксацин
Моксифлоксацин
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг блістер у пачці №5
Технолог
від 152,13 грн
в 409 аптеках
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Моксифлоксацин
Моксифлоксацин
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг блістер №10
Астрафарм
від 325,34 грн
в 378 аптеках
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Атовакс®
Атовакс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №5
КУСУМ ФАРМ ООО
від 156,54 грн
в 348 аптеках
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Тімоксі
Тімоксі
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №7
Алкалоїд
від 302,19 грн
в 342 аптеках
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Мофлакса®
Мофлакса®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №7
КРКА
від 345,03 грн
в 340 аптеках
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Моксифлоксацин
Моксифлоксацин
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг блістер у пачці №7
від 188,08 грн
в 335 аптеках
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Авелокс®
Авелокс®
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг блістер №5
Байєр
від 479,34 грн
в 335 аптеках
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Моксифлоксацин
Моксифлоксацин
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг блістер у пачці №10
від 283,55 грн
в 323 аптеках
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Моксин
Моксин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №5
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
від 218,80 грн
в 323 аптеках
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Моксифлоксацин-Фармекс
Моксифлоксацин-Фармекс
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг блістер №5
Корпорація Здоров'я
від 155,00 грн
в 313 аптеках
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Мофлакса®
Мофлакса®
Розчин для інфузій 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
КРКА
від 294,47 грн
в 310 аптеках
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Моксифлоксацин
Моксифлоксацин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №5
Артеріум Лтд
від 171,70 грн
в 307 аптеках
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Фамокс
Фамокс
Розчин для інфузій 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
Фармак
від 268,35 грн
в 303 аптеках
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Моксимак
Моксимак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №5
Маклеодс Фармасьютикалс
від 164,89 грн
в 293 аптеках
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Авецин-Н
Авецин-Н
Розчин для інфузій 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
ООО "Фармасел"
від 471,98 грн
в 289 аптеках
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Мофіцин
Мофіцин
Розчин для інфузій 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
TEKHNOPAK MANUFACTURE LIMITED
від 651,30 грн
в 284 аптеках
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Моксанацин
Моксанацин
Розчин для інфузій 1,6 мг/мл флакон 250 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 457,20 грн
в 284 аптеках
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Моксимак
Моксимак
Розчин для інфузій 400 мг/250 мл контейнер поліпропіленовий 250 мл №1
Фарматрейд
від 314,70 грн
в 283 аптеках
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Моксифлоксацин-Тева
Моксифлоксацин-Тева
Розчин для інфузій 400 мг флакон 250 мл №1
Тева Україна
від 212,60 грн
в 283 аптеках
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