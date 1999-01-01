Київ
Фторхінолони
J01M A14
Моксифлоксацин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01M
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ З ГРУПИ ХІНОЛОНІВ
J01M A
Фторхінолони
J01M A14
Моксифлоксацин
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Мофлакса®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №5
КРКА
від
222,58
грн
в 505 аптеках
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Моксифлоксацин
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг блістер у пачці №5
Технолог
від
152,13
грн
в 409 аптеках
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Моксифлоксацин
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг блістер №10
Астрафарм
від
325,34
грн
в 378 аптеках
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Атовакс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №5
КУСУМ ФАРМ ООО
від
156,54
грн
в 348 аптеках
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Тімоксі
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №7
Алкалоїд
від
302,19
грн
в 342 аптеках
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Мофлакса®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №7
КРКА
від
345,03
грн
в 340 аптеках
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Моксифлоксацин
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг блістер у пачці №7
від
188,08
грн
в 335 аптеках
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Авелокс®
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг блістер №5
Байєр
від
479,34
грн
в 335 аптеках
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Моксифлоксацин
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг блістер у пачці №10
від
283,55
грн
в 323 аптеках
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Моксин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №5
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
від
218,80
грн
в 323 аптеках
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Моксифлоксацин-Фармекс
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг блістер №5
Корпорація Здоров'я
від
155,00
грн
в 313 аптеках
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Мофлакса®
Розчин для інфузій 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
КРКА
від
294,47
грн
в 310 аптеках
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Моксифлоксацин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №5
Артеріум Лтд
від
171,70
грн
в 307 аптеках
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Фамокс
Розчин для інфузій 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
Фармак
від
268,35
грн
в 303 аптеках
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Моксимак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №5
Маклеодс Фармасьютикалс
від
164,89
грн
в 293 аптеках
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Авецин-Н
Розчин для інфузій 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
ООО "Фармасел"
від
471,98
грн
в 289 аптеках
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Мофіцин
Розчин для інфузій 400 мг/250 мл флакон 250 мл №1
TEKHNOPAK MANUFACTURE LIMITED
від
651,30
грн
в 284 аптеках
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Моксанацин
Розчин для інфузій 1,6 мг/мл флакон 250 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
457,20
грн
в 284 аптеках
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Моксимак
Розчин для інфузій 400 мг/250 мл контейнер поліпропіленовий 250 мл №1
Фарматрейд
від
314,70
грн
в 283 аптеках
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Моксифлоксацин-Тева
Розчин для інфузій 400 мг флакон 250 мл №1
Тева Україна
від
212,60
грн
в 283 аптеках
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Форма випуску
конц. д/п інф. р-ну
р-н д/інф.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
1.6 мг/мл
400 мг
400 мг/20 мл
400 мг/250 мл
Пакування
блістер
блістер у пачці
контейнер п/п 250 мл
пакет полімер. 250 мл
пляшка 250 мл
пляшка полімерн. 250 мл
пляшка скляна 250 мл
фл. 20 мл
фл. 250 мл
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Виробник
Sandoz
TEKHNOPAK MANUFACTURE LIMITED
Teva UK
Інфузія
Алкалоїд
Артеріум Лтд
Астрафарм
Ауробіндо Фарма
Байєр
Гетеро Драгс
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Дарниця ФФ
Инфузия
КРКА
Корпорація Здоров'я
Кусум
Маклеодс Фармасьютикалс
Медичний центр М.Т.К.
Містрал Кепітал Менеджмент
ООО "Фармасел"
Тева Україна
Технолог
Торрент
Уорлд Медицин
Фармак
Фарматрейд
Юрія-Фарм
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