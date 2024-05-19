Авелокс® розчин для інфузій 400 мг флакон 250 мл, №1 - Київ (49136) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 304 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (200)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (200)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (200)
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (200)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (200)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Фармація
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (200)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Здорова сім`я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коцюбинського Михайла, 8-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21