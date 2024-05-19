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Авелокс® розчин для інфузій 400 мг флакон 250 мл, №1 - Київ (49136) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 304 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (200)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
926,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
915,30
Економія: -35,40 грн
879,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
937,79 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
955,45 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (200)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
926,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (4)
904,40
Економія: -26,05 грн
878,35 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
956,50
Економія: -76,60 грн
879,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
951,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (200)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
926,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
982,28 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
1038,40
Економія: -143,88 грн
894,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
913,46
Економія: -109,85 грн
803,61 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
987,10
Економія: -107,20 грн
879,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (200)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
926,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (200)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
926,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
951,07
Економія: -28,53 грн
922,54 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (6)
1019,60
Економія: -141,25 грн
878,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (200)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
926,60 грн
Здорова сім`я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коцюбинського Михайла, 8-А
Всього: упаковка (1)
1005,60
Економія: -85,90 грн
919,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (7)
1006,80
Економія: -126,90 грн
879,90 грн