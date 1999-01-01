Київ
Фторхінолони
J01M A02
Ципрофлоксацин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01M
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ З ГРУПИ ХІНОЛОНІВ
J01M A
Фторхінолони
J01M A02
Ципрофлоксацин
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Ципринол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
КРКА
від
225,98
грн
в 858 аптеках
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Ципролет®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
192,30
грн
в 689 аптеках
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Ципрофлоксацин Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
89,81
грн
в 662 аптеках
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Ципрофлоксацин
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Технолог
від
89,81
грн
в 613 аптеках
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Ципрофлоксацин
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Технолог
від
30,25
грн
в 463 аптеках
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Ципрофлоксацин-Астрафарм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Астрафарм
від
99,00
грн
в 462 аптеках
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Ципринол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг №10
КРКА
від
168,66
грн
в 376 аптеках
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Ципринол®
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг ампула 10 мл №5
КРКА
від
115,53
грн
в 351 аптеці
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Ципринол®
Розчин для інфузій 200 мг флакон 100 мл №1
КРКА
від
169,17
грн
в 303 аптеках
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Флапрокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Уорлд Медицин
від
121,85
грн
в 224 аптеках
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Ципринол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 750 мг №10
КРКА
від
229,68
грн
в 198 аптеках
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Ципрофлоксацин
Розчин для інфузій 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар
від
35,81
грн
в 144 аптеках
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Цифран
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
від
166,43
грн
в 92 аптеках інших міст
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Ципрофлоксацин
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
34,61
грн
в 89 аптеках
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Ципрофлоксацин-Новофарм
Розчин для інфузій 2 мг/мл пляшка 100 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від
28,96
грн
в 49 аптеках
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Ципрофлоксацин
Розчин для інфузій 2 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
72,95
грн
в 17 аптеках
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Ципрофлоксацин
Розчин для інфузій 2 мг/мл пляшка полімерна 100 мл в пачці №1
Немає в наявності
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Ципрофлоксацин Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №100
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Немає в наявності
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Ципрофлоксацин
Розчин для інфузій 2 мг/мл пляшка полімерна 200 мл в пачці №1
Немає в наявності
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Alkaloid
Apotex
Bayer Pharma
Genom Biotech
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Unique Pharmaceutical Laboratories
Ананта Медікеар
Астрафарм
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
КРКА
Корпорація Здоров'я
Нобель
Новофарм-Биосинтез
Новофарм-Біосинтез
САН
Технолог
Универсальное агентство "Про-фарма"
Уорлд Медицин
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Юрія-Фарм
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