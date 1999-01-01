Київ
Фторхінолони
J01M A02

Ципрофлоксацин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01MАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ З ГРУПИ ХІНОЛОНІВ
J01M AФторхінолони
J01M A02Ципрофлоксацин
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Ципринол®
Ципринол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
КРКА
від 225,98 грн
в 858 аптеках
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Ципролет®
Ципролет®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 192,30 грн
в 689 аптеках
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Ципрофлоксацин Євро
Ципрофлоксацин Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 89,81 грн
в 662 аптеках
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Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Технолог
від 89,81 грн
в 613 аптеках
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Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Технолог
від 30,25 грн
в 463 аптеках
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Ципрофлоксацин-Астрафарм
Ципрофлоксацин-Астрафарм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Астрафарм
від 99,00 грн
в 462 аптеках
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Ципринол®
Ципринол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг №10
КРКА
від 168,66 грн
в 376 аптеках
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Ципринол®
Ципринол®
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг ампула 10 мл №5
КРКА
від 115,53 грн
в 351 аптеці
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Ципринол®
Ципринол®
Розчин для інфузій 200 мг флакон 100 мл №1
КРКА
від 169,17 грн
в 303 аптеках
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Флапрокс
Флапрокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Уорлд Медицин
від 121,85 грн
в 224 аптеках
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Ципринол®
Ципринол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 750 мг №10
КРКА
від 229,68 грн
в 198 аптеках
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Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Розчин для інфузій 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар
від 35,81 грн
в 144 аптеках
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Цифран
Цифран
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
САН
від 166,43 грн
в 92 аптеках інших міст
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Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 34,61 грн
в 89 аптеках
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Ципрофлоксацин-Новофарм
Ципрофлоксацин-Новофарм
Розчин для інфузій 2 мг/мл пляшка 100 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від 28,96 грн
в 49 аптеках
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Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Розчин для інфузій 2 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 72,95 грн
в 17 аптеках
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Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Розчин для інфузій 2 мг/мл пляшка полімерна 100 мл в пачці №1
Немає в наявності
Ципрофлоксацин Євро
Ципрофлоксацин Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №100
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Немає в наявності
Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Розчин для інфузій 2 мг/мл пляшка полімерна 200 мл в пачці №1
Немає в наявності
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