Київ
Комбінації сульфаніламідів і триметоприму, включаючи похідні
J01E E01

Сульфаметоксазол і триметоприм

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01EСУЛЬФАНІЛАМІДИ ТА ТРИМЕТОПРИМ
J01E EКомбінації сульфаніламідів і триметоприму, включаючи похідні
J01E E01Сульфаметоксазол і триметоприм
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Бісептол®
Бісептол®
Таблетки 400 мг + 80 мг блістер №20
Адамед Фарма
від 142,93 грн
в 947 аптеках
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Бі-Септ-Фармак®
Бі-Септ-Фармак®
Таблетки 480 мг блістер №20
Фармак
від 100,97 грн
в 639 аптеках
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Бісептол
Бісептол
Суспензія для перорального застосування 240 мг/5 мл флакон 80 мл №1
Польфарма
від 182,86 грн
в 574 аптеках
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Бісептол®
Бісептол®
Таблетки 400 мг + 80 мг блістер №14
Адамед Фарма
від 119,16 грн
в 343 аптеках
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Бісептол 480
Бісептол 480
Концентрат для приготування інфузійного розчину 480 мг/5 мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка №10
Польфарма
від 381,00 грн
в 326 аптеках
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Суметролім®
Суметролім®
Таблетки 480 мг блістер №20
Егіс
від 81,74 грн
в 311 аптеці
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Бісептол®
Бісептол®
Таблетки 100 мг + 20 мг блістер №20
Адамед Фарма
від 36,70 грн
в 170 аптеках
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Трисептол
Трисептол
Таблетки 480 мг блістер №20
Лекхім-Харків
від 102,85 грн
в 2 аптеках
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Солюсептол®
Солюсептол®
Сироп 120 мг/4 мл флакон 100 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Солюсептол®
Солюсептол®
Сироп 120 мг/4 мл флакон 200 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Бактисептол-Здоров'я
Бактисептол-Здоров'я
Суспензія 240 мг/5 мл флакон 100 мл з мірною ложкою №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Бактрим®
Бактрим®
Суспензія для перорального застосування 240 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Рош
Немає в наявності
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