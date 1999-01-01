Київ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01E

СУЛЬФАНІЛАМІДИ ТА ТРИМЕТОПРИМ

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01EСУЛЬФАНІЛАМІДИ ТА ТРИМЕТОПРИМ
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Бісептол®
Бісептол®
Таблетки 400 мг + 80 мг блістер №20
Адамед Фарма
від 142,93 грн
в 947 аптеках
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Бі-Септ-Фармак®
Бі-Септ-Фармак®
Таблетки 480 мг блістер №20
Фармак
від 100,97 грн
в 639 аптеках
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Бісептол
Бісептол
Суспензія для перорального застосування 240 мг/5 мл флакон 80 мл №1
Польфарма
від 182,86 грн
в 574 аптеках
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Стрептоцид
Стрептоцид
Таблетки 0,5 г блістер №10
від 7,90 грн
в 555 аптеках
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Стрептоцид-Дарниця
Стрептоцид-Дарниця
Таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 20,50 грн
в 439 аптеках
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Сульфадимезин
Сульфадимезин
Таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
від 23,85 грн
в 370 аптеках
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Бісептол®
Бісептол®
Таблетки 400 мг + 80 мг блістер №14
Адамед Фарма
від 119,16 грн
в 343 аптеках
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Бісептол 480
Бісептол 480
Концентрат для приготування інфузійного розчину 480 мг/5 мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка №10
Польфарма
від 381,00 грн
в 326 аптеках
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Стрептоцид
Стрептоцид
Таблетки 300 мг блістер №10
Лубнифарм
від 15,77 грн
в 325 аптеках
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Суметролім®
Суметролім®
Таблетки 480 мг блістер №20
Егіс
від 81,74 грн
в 311 аптеці
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Стрептоцид
Стрептоцид
Таблетки 0,5 г блістер №10
Монфарм
від 8,50 грн
в 263 аптеках
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Стрептоцид
Стрептоцид
Таблетки 0,3 г блістер №10
Тернофарм
від 7,59 грн
в 213 аптеках
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Стрептоцид
Стрептоцид
Таблетки 300 мг блістер пачка №100
від 81,00 грн
в 200 аптеках
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Бісептол®
Бісептол®
Таблетки 100 мг + 20 мг блістер №20
Адамед Фарма
від 36,70 грн
в 170 аптеках
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Сульфадиметоксин
Сульфадиметоксин
Таблетки 0,5 г блістер №10
Червона зірка
від 54,04 грн
в 49 аптеках
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Сульфадиметоксин-Дарниця
Сульфадиметоксин-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 58,90 грн
в 44 аптеках
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Стрептоцид
Стрептоцид
Таблетки 0,5 г блістер в пачці №20
від 15,13 грн
в 33 аптеках
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Стрептоцид
Стрептоцид
Таблетки 0,5 г блістер в пачці №100
від 77,00 грн
в 6 аптеках
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Трисептол
Трисептол
Таблетки 480 мг блістер №20
Лекхім-Харків
від 102,85 грн
в 2 аптеках
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Солюсептол®
Солюсептол®
Сироп 120 мг/4 мл флакон 200 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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