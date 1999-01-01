Київ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01E
СУЛЬФАНІЛАМІДИ ТА ТРИМЕТОПРИМ
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01E
СУЛЬФАНІЛАМІДИ ТА ТРИМЕТОПРИМ
J01E B
Сульфаніламіди короткої дії
J01E D
Сульфаніламіди тривалої дії
J01E E
Комбінації сульфаніламідів і триметоприму, включаючи похідні
Сортування:
По популярності
Фільтр
Бісептол®
Таблетки 400 мг + 80 мг блістер №20
Адамед Фарма
від
142,93
грн
в 947 аптеках
Знайти в аптеках
Бі-Септ-Фармак®
Таблетки 480 мг блістер №20
Фармак
від
100,97
грн
в 639 аптеках
Знайти в аптеках
Бісептол
Суспензія для перорального застосування 240 мг/5 мл флакон 80 мл №1
Польфарма
від
182,86
грн
в 574 аптеках
Знайти в аптеках
Стрептоцид
Таблетки 0,5 г блістер №10
від
7,90
грн
в 555 аптеках
Знайти в аптеках
Стрептоцид-Дарниця
Таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
20,50
грн
в 439 аптеках
Знайти в аптеках
Сульфадимезин
Таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
від
23,85
грн
в 370 аптеках
Знайти в аптеках
Бісептол®
Таблетки 400 мг + 80 мг блістер №14
Адамед Фарма
від
119,16
грн
в 343 аптеках
Знайти в аптеках
Бісептол 480
Концентрат для приготування інфузійного розчину 480 мг/5 мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка №10
Польфарма
від
381,00
грн
в 326 аптеках
Знайти в аптеках
Стрептоцид
Таблетки 300 мг блістер №10
Лубнифарм
від
15,77
грн
в 325 аптеках
Знайти в аптеках
Суметролім®
Таблетки 480 мг блістер №20
Егіс
від
81,74
грн
в 311 аптеці
Знайти в аптеках
Стрептоцид
Таблетки 0,5 г блістер №10
Монфарм
від
8,50
грн
в 263 аптеках
Знайти в аптеках
Стрептоцид
Таблетки 0,3 г блістер №10
Тернофарм
від
7,59
грн
в 213 аптеках
Знайти в аптеках
Стрептоцид
Таблетки 300 мг блістер пачка №100
від
81,00
грн
в 200 аптеках
Знайти в аптеках
Бісептол®
Таблетки 100 мг + 20 мг блістер №20
Адамед Фарма
від
36,70
грн
в 170 аптеках
Знайти в аптеках
Сульфадиметоксин
Таблетки 0,5 г блістер №10
Червона зірка
від
54,04
грн
в 49 аптеках
Знайти в аптеках
Сульфадиметоксин-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
58,90
грн
в 44 аптеках
Знайти в аптеках
Стрептоцид
Таблетки 0,5 г блістер в пачці №20
від
15,13
грн
в 33 аптеках
Знайти в аптеках
Стрептоцид
Таблетки 0,5 г блістер в пачці №100
від
77,00
грн
в 6 аптеках
Знайти в аптеках
Трисептол
Таблетки 480 мг блістер №20
Лекхім-Харків
від
102,85
грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
Солюсептол®
Сироп 120 мг/4 мл флакон 200 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Знайти в аптеках
1
2
Форма випуску
конц. д/п інф. р-ну
сироп
сусп.
сусп. д/перорал. застос.
табл.
Дозування
0.3 г
0.5 г
100 мг + 20 мг
120 мг
120 мг/4 мл
240 мг/5 мл
300 мг
400 мг + 80 мг
480 мг
480 мг/5 мл
500 мг
Показати всі
Пакування
амп. 5 мл
блістер
контейнер
контурн. чарунк. уп.
стрип
фл. 80 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
10
14
20
100
1000
Показати всі
Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Roche
Агрофарм
Галичфарм
Дарниця ФФ
Егіс
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
Лубнифарм
Монфарм
Польфарма
ТОВ "Тернофарм"
Фармак
Червона зірка
Юрия-Фарм
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню