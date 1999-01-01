Київ
СУЛЬФАНІЛАМІДИ ТА ТРИМЕТОПРИМ
J01E E
Комбінації сульфаніламідів і триметоприму, включаючи похідні
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01E
СУЛЬФАНІЛАМІДИ ТА ТРИМЕТОПРИМ
J01E E
Комбінації сульфаніламідів і триметоприму, включаючи похідні
J01E E01
Сульфаметоксазол і триметоприм
Сортування:
По популярності
Фільтр
Бісептол®
Таблетки 400 мг + 80 мг блістер №20
Адамед Фарма
від
142,93
грн
в 947 аптеках
Знайти в аптеках
Бі-Септ-Фармак®
Таблетки 480 мг блістер №20
Фармак
від
100,97
грн
в 639 аптеках
Знайти в аптеках
Бісептол
Суспензія для перорального застосування 240 мг/5 мл флакон 80 мл №1
Польфарма
від
182,86
грн
в 574 аптеках
Знайти в аптеках
Бісептол®
Таблетки 400 мг + 80 мг блістер №14
Адамед Фарма
від
119,16
грн
в 343 аптеках
Знайти в аптеках
Бісептол 480
Концентрат для приготування інфузійного розчину 480 мг/5 мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка №10
Польфарма
від
381,00
грн
в 326 аптеках
Знайти в аптеках
Суметролім®
Таблетки 480 мг блістер №20
Егіс
від
81,74
грн
в 311 аптеці
Знайти в аптеках
Бісептол®
Таблетки 100 мг + 20 мг блістер №20
Адамед Фарма
від
36,70
грн
в 170 аптеках
Знайти в аптеках
Трисептол
Таблетки 480 мг блістер №20
Лекхім-Харків
від
102,85
грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
Солюсептол®
Сироп 120 мг/4 мл флакон 100 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Солюсептол®
Сироп 120 мг/4 мл флакон 200 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Бактисептол-Здоров'я
Суспензія 240 мг/5 мл флакон 100 мл з мірною ложкою №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Бактрим®
Суспензія для перорального застосування 240 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Рош
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
конц. д/п інф. р-ну
сироп
сусп.
сусп. д/перорал. застос.
табл.
Дозування
100 мг + 20 мг
120 мг
120 мг/4 мл
240 мг/5 мл
400 мг + 80 мг
480 мг
480 мг/5 мл
Показати всі
Пакування
амп. 5 мл
блістер
контейнер
фл. 80 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
10
14
20
1000
Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Roche
Егіс
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
Польфарма
Фармак
Юрия-Фарм
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню