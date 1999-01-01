Київ
Комбінації пеніцилінів, у тому числі з інгібіторами бета-лактамаз
J01C R01
Ампіцилін та інгібітор бета-лактамаз
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01C
БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИ
J01C R
Комбінації пеніцилінів, у тому числі з інгібіторами бета-лактамаз
J01C R01
Ампіцилін та інгібітор бета-лактамаз
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Ампісульбін®
Порошок для розчину для ін'єкцій 1,5 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від
79,85
грн
в 58 аптеках
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Ампіплюс
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1000 мг + 500 мг флакон №10
Антібіотіче
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/ін. або інф.
Дозування
0.75 г
1.5 г
3 г
1000 мг + 500 мг
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
Antibiotice
Pfizer Inc.
Корпорация Артериум
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