Київ
Комбінації пеніцилінів, у тому числі з інгібіторами бета-лактамаз
J01C R01

Ампіцилін та інгібітор бета-лактамаз

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01CБЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИ
J01C RКомбінації пеніцилінів, у тому числі з інгібіторами бета-лактамаз
J01C R01Ампіцилін та інгібітор бета-лактамаз
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Ампісульбін®
Ампісульбін®
Порошок для розчину для ін'єкцій 1,5 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від 79,85 грн
в 58 аптеках
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Ампіплюс
Ампіплюс
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1000 мг + 500 мг флакон №10
Антібіотіче
Немає в наявності
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