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Ампісульбін® порошок для розчину для ін'єкцій 1,5 г флакон, №1 - Одеса (33029) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (8)
88,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (3)
93,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
104,76
Економія: -10,08 грн
94,68 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
99,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
106,10
Економія: -11,52 грн
94,58 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (4)
94,26 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (1)
102,50
Економія: -12,21 грн
90,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (8)
88,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
99,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (5)
88,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (10)
102,97
Економія: -8,74 грн
94,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (2)
94,26 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (4)
99,93
Економія: -3,03 грн
96,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
Всього: упаковка (4)
88,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 17
Всього: упаковка (5)
88,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
Всього: упаковка (1)
106,68
Економія: -11,15 грн
95,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (4)
88,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
101,87
Економія: -8,63 грн
93,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (5)
88,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (3)
88,07 грн