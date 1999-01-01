Київ
Гестагени та естрогени, комбінації
G03F A17
Дроспіренон і естроген
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03F
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ГЕСТАГЕНИ ТА ЕСТРОГЕНИ
G03F A
Гестагени та естрогени, комбінації
G03F A17
Дроспіренон і естроген
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Анжелік
Таблетки, вкриті оболонкою №28
Байєр
від
489,70
грн
в 747 аптеках
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Клімедикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг + 2 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Клімедикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг + 2 мг блістер №84
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
1 мг + 2 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
28
84
Виробник
Байєр
Гедеон Ріхтер
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