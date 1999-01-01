Київ
Гестагени та естрогени, комбінації
G03F A17

Дроспіренон і естроген

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03FКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ГЕСТАГЕНИ ТА ЕСТРОГЕНИ
G03F AГестагени та естрогени, комбінації
G03F A17Дроспіренон і естроген
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Таблетки, вкриті оболонкою №28
Байєр
від 489,70 грн
в 747 аптеках
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Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг + 2 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Клімедикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг + 2 мг блістер №84
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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