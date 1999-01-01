Київ
Похідні естрену
G03D C02
Норетистерон
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03D
ГЕСТАГЕНИ
G03D C
Похідні естрену
G03D C02
Норетистерон
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Норколут®
Таблетки 5 мг блістер №20
Гедеон Ріхтер
від
238,00
грн
в 766 аптеках
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Примолют-Нор
Таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
від
215,39
грн
в 709 аптеках
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Виробник
Байєр
Гедеон Ріхтер
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