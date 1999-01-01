Київ
АНДРОГЕНИ
G03B A

Похідні 3-оксоандростену (4)

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03BАНДРОГЕНИ
G03B AПохідні 3-оксоандростену (4)
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Тестостерону пропіонат
Тестостерону пропіонат
Розчин для ін'єкцій в етилолеаті 5 % ампула 1 мл в пачці №5
Фармак
від 456,80 грн
в 733 аптеках
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Омнадрен® 250
Омнадрен® 250
Розчин олійний для ін'єкцій ампула 1 мл №5
Єльфа
від 1947,94 грн
в 389 аптеках
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Андрожель
Андрожель
Гель 16,2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г №1
Безен Хелскеа
від 1800,54 грн
в 387 аптеках
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Небідо
Небідо
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл флакон 4 мл №1
Bayer Pharmaceuticals
від 4869,86 грн
в 323 аптеках
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Сустанон®-250
Сустанон®-250
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 1 мл №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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