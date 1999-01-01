Київ
АНДРОГЕНИ
G03B A
Похідні 3-оксоандростену (4)
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03B
АНДРОГЕНИ
G03B A
Похідні 3-оксоандростену (4)
G03B A03
Тестостерон
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Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Форма випуску
гель
р-н д/ін.
р-н д/ін. в етилолеаті
р-н олійн. д/ін.
Дозування
5 %
16.2 мг/г
250 мг/мл
Пакування
амп. 1 мл
фл. 4 мл
фл. з доз. пристр. 88 г
Кількість штук в упаковці
1
5
Виробник
Besins Healthcare
Schering-Plough Central East
Байер
Фармак
Фармзавод Ельфа А.Т.
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