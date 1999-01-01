Київ
Внутрішньоматкові контрацептиви
G02B A03
Пластикові внутрішньоматкові протизапліднювальні засоби з прогестагенами
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G02
ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02B
КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G02B A
Внутрішньоматкові контрацептиви
G02B A03
Пластикові внутрішньоматкові протизапліднювальні засоби з прогестагенами
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Мірена
Внутрішньоматкова система 20 мкг/24 години з пристроєм для введення №1
Байєр
від
2571,00
грн
в 719 аптеках
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Джайдес®
Внутрішньоматкова система з левоноргестрелом 13,5 мг блістер в пачці №1
Bayer Oy
від
2281,24
грн
в 400 аптеках
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Форма випуску
в/мат.сист. з левоноргестрелом
внутрішньомат. система
Дозування
13.5 мг
20 мкг/24 години
Пакування
блістер
Виробник
Bayer Oy
Байєр
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