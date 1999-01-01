Київ
КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G02B A

Внутрішньоматкові контрацептиви

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G02ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02BКОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G02B AВнутрішньоматкові контрацептиви
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Мірена
Мірена
Внутрішньоматкова система 20 мкг/24 години з пристроєм для введення №1
Байєр
від 2571,00 грн
в 719 аптеках
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Джайдес®
Джайдес®
Внутрішньоматкова система з левоноргестрелом 13,5 мг блістер в пачці №1
Bayer Oy
від 2281,24 грн
в 400 аптеках
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