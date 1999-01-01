Київ
ПРОТИМІКРОБНІ/АНТИСЕПТИЧНІ ПРЕПАРАТИ В КОМБІНАЦІЇ З КОРТИКОСТЕРОЇДАМИ
G01B F

Похідні імідазолу і кортикостероїди

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G01ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01BПРОТИМІКРОБНІ/АНТИСЕПТИЧНІ ПРЕПАРАТИ В КОМБІНАЦІЇ З КОРТИКОСТЕРОЇДАМИ
G01B FПохідні імідазолу і кортикостероїди
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Мератин Комбі
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Неотризол®
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