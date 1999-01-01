Київ
ПРОТИМІКРОБНІ/АНТИСЕПТИЧНІ ПРЕПАРАТИ В КОМБІНАЦІЇ З КОРТИКОСТЕРОЇДАМИ
G01B F
Похідні імідазолу і кортикостероїди
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G01
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01B
ПРОТИМІКРОБНІ/АНТИСЕПТИЧНІ ПРЕПАРАТИ В КОМБІНАЦІЇ З КОРТИКОСТЕРОЇДАМИ
G01B F
Похідні імідазолу і кортикостероїди
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Тержинан
Таблетки вагінальні стрип №10
Лабораторії Бушара Рекордаті
від
395,18
грн
в 886 аптеках
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Тержинан
Таблетки вагінальні стрип №6
Лабораторії Бушара Рекордаті
від
332,33
грн
в 842 аптеках
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Мератин Комбі
Таблетки вагінальні блістер з аплікаторами №10
Мілі Хелскере
від
385,10
грн
в 769 аптеках
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Неотризол®
Таблетки вагінальні блістер з аплікатором у коробці №8
Organosyn Life Sciences
від
309,04
грн
в 720 аптеках
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Пакування
блістер
стрип
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Виробник
Organosyn Life Sciences
Лабораторії Бушара Рекордаті
Мілі Хелскере Лімітед
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