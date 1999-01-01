Київ
Інгібітори АПФ монокомпонентні
C09A A15
Зофеноприл
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09A
ІНГІБІТОРИ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ФЕРМЕНТУ (АПФ)
C09A A
Інгібітори АПФ монокомпонентні
C09A A15
Зофеноприл
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Зокардіс® 7,5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
100,17
грн
в 479 аптеках
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Зокардіс® 30 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
203,18
грн
в 405 аптеках
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Дозування
7.5 мг
30 мг
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