Київ
Інгібітори АПФ монокомпонентні
C09A A15

Зофеноприл

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09AІНГІБІТОРИ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ФЕРМЕНТУ (АПФ)
C09A AІнгібітори АПФ монокомпонентні
C09A A15Зофеноприл
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Зокардіс® 7,5 мг
Зокардіс® 7,5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 100,17 грн
в 479 аптеках
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Зокардіс® 30 мг
Зокардіс® 30 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 203,18 грн
в 405 аптеках
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