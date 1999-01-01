Київ
Похідні бензотіазепіну
C08D B01
Дилтіазем
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C08
АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08D
СЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СЕРЦЕ
C08D B
Похідні бензотіазепіну
C08D B01
Дилтіазем
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Дилтіазем
Таблетки 60 мг блістер №30
Лубнифарм
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
табл. пролонг. дії
табл. пролонг. дії, в/о
Дозування
60 мг
90 мг
120 мг
Кількість штук в упаковці
30
50
Виробник
Alkaloid
Лубнифарм
Санофи-Авентис Украина
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