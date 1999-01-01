Київ
АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08D
СЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СЕРЦЕ
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C08
АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08D
СЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СЕРЦЕ
C08D A
Похідні фенілалкіламіну
C08D B
Похідні бензотіазепіну
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Верапаміл-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від
19,85
грн
в 549 аптеках
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Верапаміл-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від
73,72
грн
в 462 аптеках
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Верапаміл-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 2,5 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
110,81
грн
в 359 аптеках
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Вератард 180
Капсули подовженої дії 180 мг блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від
204,96
грн
в 303 аптеках
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Верапамілу гідрохлорид
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер в пачці №50
Борщагівський ХФЗ
від
44,33
грн
в 282 аптеках
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Верапамілу гідрохлорид
Таблетки 40 мг блістер №20
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від
8,00
грн
в 140 аптеках
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Дилтіазем
Таблетки 60 мг блістер №30
Лубнифарм
Немає в наявності
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Ізоптин® SR
Таблетки пролонгованої дії 240 мг блістер №30
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Немає в наявності
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Фіноптин®
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг №30
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
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Фіноптин®
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг №100
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
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блістер
контурн. чарунк. уп.
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Виробник
Alkaloid
Orion Corporation
Sandoz
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Дарниця ФФ
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Лубнифарм
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Санофи-Авентис Украина
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