Київ
СЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СЕРЦЕ
C08D B

Похідні бензотіазепіну

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C08АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08DСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СЕРЦЕ
C08D BПохідні бензотіазепіну
Сортування: По популярності
Дилтіазем
Дилтіазем
Таблетки 60 мг блістер №30
Лубнифарм
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране