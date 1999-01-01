Київ
Алкалоїди спориньї
C04A E02
Ніцерголін
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C04
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A E
Алкалоїди спориньї
C04A E02
Ніцерголін
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Серміон®
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
376,52
грн
в 887 аптеках
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Серміон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
512,82
грн
в 874 аптеках
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Ніцерголін
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
від
219,27
грн
в 750 аптеках
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Серміон®
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
243,00
грн
в 731 аптеці
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Серміон®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон з розчинником в ампулах по 4 мл №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
1369,64
грн
в 393 аптеках
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Ніцеромакс
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон пачка картонна №4
Здоров'я ФК
від
988,50
грн
в 8 аптеках
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Ніцеріум
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг №25
Гексал АГ
Немає в наявності
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Ніцеріум
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Sandoz
Немає в наявності
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Ніцеріум 30 Уно®
Капсули тверді 30 мг №30
Sandoz
Немає в наявності
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Ніцеріум 30 Уно®
Капсули тверді 30 мг №30
Sandoz
Немає в наявності
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Ніцеріум 30 Уно®
Капсули тверді 30 мг №30
Sandoz
Немає в наявності
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Ніцеріум
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг №50
Гексал АГ
Немає в наявності
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Ніцеріум
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг №50
Гексал АГ
Немає в наявності
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Ніцеріум
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг №25
Гексал АГ
Немає в наявності
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Ніцеріум
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг №10
Гексал АГ
Немає в наявності
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Ніцеріум
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг №10
Гексал АГ
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. тверд.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. в/цукров. обол.
Дозування
4 мг
5 мг
10 мг
30 мг
Пакування
блістер
блістер у пачці
фл.
Кількість штук в упаковці
4
10
25
30
50
Виробник
Sandoz
Viatris Specialti LLC
Здоровье
Корпорация Артериум
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