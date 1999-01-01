Київ
Алкалоїди спориньї
C04A E02

Ніцерголін

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C04ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04AПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A EАлкалоїди спориньї
C04A E02Ніцерголін
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Серміон®
Серміон®
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 376,52 грн
в 887 аптеках
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Серміон®
Серміон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 512,82 грн
в 874 аптеках
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Ніцерголін
Ніцерголін
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
від 219,27 грн
в 750 аптеках
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Серміон®
Серміон®
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 243,00 грн
в 731 аптеці
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Серміон®
Серміон®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон з розчинником в ампулах по 4 мл №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 1369,64 грн
в 393 аптеках
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Ніцеромакс
Ніцеромакс
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон пачка картонна №4
Здоров'я ФК
від 988,50 грн
в 8 аптеках
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Ніцеріум
Ніцеріум
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг №25
Гексал АГ
Немає в наявності
Ніцеріум
Ніцеріум
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Sandoz
Немає в наявності
Ніцеріум 30 Уно®
Ніцеріум 30 Уно®
Капсули тверді 30 мг №30
Sandoz
Немає в наявності
Ніцеріум 30 Уно®
Ніцеріум 30 Уно®
Капсули тверді 30 мг №30
Sandoz
Немає в наявності
Ніцеріум 30 Уно®
Ніцеріум 30 Уно®
Капсули тверді 30 мг №30
Sandoz
Немає в наявності
Ніцеріум
Ніцеріум
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг №50
Гексал АГ
Немає в наявності
Ніцеріум
Ніцеріум
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг №50
Гексал АГ
Немає в наявності
Ніцеріум
Ніцеріум
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг №25
Гексал АГ
Немає в наявності
Ніцеріум
Ніцеріум
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг №10
Гексал АГ
Немає в наявності
Ніцеріум
Ніцеріум
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг №10
Гексал АГ
Немає в наявності
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