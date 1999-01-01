Київ
Глікозиди строфанту
C01A C01
G-строфантин
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01A
СЕРЦЕВІ ГЛІКОЗИДИ
C01A C
Глікозиди строфанту
C01A C01
G-строфантин
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Строфантин-Г
Розчин для ін'єкцій 0,025 % ампула 1 мл у блістері у пачці №10
Корпорація Здоров'я
від
23,21
грн
в 87 аптеках
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Строфантин-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 0,25 мг/мл ампула 1 мл у коробці №10
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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Дозування
0.25 мг/мл
0.025 %
Виробник
Дарниця ФФ
Корпорація Здоров'я
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