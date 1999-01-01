Київ
СЕРЦЕВІ ГЛІКОЗИДИ
C01A C

Глікозиди строфанту

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01AСЕРЦЕВІ ГЛІКОЗИДИ
C01A CГлікозиди строфанту
Сортування: По популярності
Строфантин-Г
Строфантин-Г
Розчин для ін'єкцій 0,025 % ампула 1 мл у блістері у пачці №10
Корпорація Здоров'я
від 23,21 грн
в 87 аптеках
Знайти в аптеках
Строфантин-Дарниця
Строфантин-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 0,25 мг/мл ампула 1 мл у коробці №10
Дарниця ФФ
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране