Київ
Глікозиди наперстянки
C01A A06
Ланатозид C
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01A
СЕРЦЕВІ ГЛІКОЗИДИ
C01A A
Глікозиди наперстянки
C01A A06
Ланатозид C
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Целанід
Таблетки 0,25 мг блістер №30
Здоров'я ФК
від
31,53
грн
в 49 аптеках
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Целанід
Таблетки 0,25 мг банка полімерна №30
Здоров'я ФК
від
32,25
грн
в 12 аптеках
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