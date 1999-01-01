Київ
Глікозиди наперстянки
C01A A06

Ланатозид C

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01AСЕРЦЕВІ ГЛІКОЗИДИ
C01A AГлікозиди наперстянки
C01A A06Ланатозид C
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Целанід
Целанід
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Целанід
Целанід
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