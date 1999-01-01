Київ
СЕРЦЕВІ ГЛІКОЗИДИ
C01A A

Глікозиди наперстянки

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01AСЕРЦЕВІ ГЛІКОЗИДИ
C01A AГлікозиди наперстянки
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Дигоксин
Дигоксин
Таблетки 0,25 мг блістер №40
Борщагівський ХФЗ
від 9,90 грн
в 877 аптеках
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Дигоксин
Дигоксин
Розчин для ін'єкцій 0,25 мг/мл ампула 1 мл в пачці №10
Здоров'я ФК
від 31,18 грн
в 331 аптеці
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Дигоксин-Здоров'я
Дигоксин-Здоров'я
Таблетки 0,25 мг блістер №50
Здоров'я ФК
від 11,86 грн
в 259 аптеках
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Дигоксин
Дигоксин
Таблетки 0,1 мг банка №50
Здоров'я ФК
від 8,11 грн
в 223 аптеках
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Дигоксин
Дигоксин
Таблетки 0,1 мг блістер в пачці №50
Здоров'я ФК
від 7,70 грн
в 204 аптеках
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Целанід
Целанід
Таблетки 0,25 мг блістер №30
Здоров'я ФК
від 31,53 грн
в 49 аптеках
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Целанід
Целанід
Таблетки 0,25 мг банка полімерна №30
Здоров'я ФК
від 32,25 грн
в 12 аптеках
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