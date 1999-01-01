Київ
СЕРЦЕВІ ГЛІКОЗИДИ
C01A A
Глікозиди наперстянки
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01A
СЕРЦЕВІ ГЛІКОЗИДИ
C01A A
Глікозиди наперстянки
C01A A05
Дигоксин
C01A A06
Ланатозид C
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Дигоксин
Таблетки 0,25 мг блістер №40
Борщагівський ХФЗ
від
9,90
грн
в 877 аптеках
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Дигоксин
Розчин для ін'єкцій 0,25 мг/мл ампула 1 мл в пачці №10
Здоров'я ФК
від
31,18
грн
в 331 аптеці
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Дигоксин-Здоров'я
Таблетки 0,25 мг блістер №50
Здоров'я ФК
від
11,86
грн
в 259 аптеках
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Дигоксин
Таблетки 0,1 мг банка №50
Здоров'я ФК
від
8,11
грн
в 223 аптеках
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Дигоксин
Таблетки 0,1 мг блістер в пачці №50
Здоров'я ФК
від
7,70
грн
в 204 аптеках
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Целанід
Таблетки 0,25 мг блістер №30
Здоров'я ФК
від
31,53
грн
в 49 аптеках
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Целанід
Таблетки 0,25 мг банка полімерна №30
Здоров'я ФК
від
32,25
грн
в 12 аптеках
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
0.1 мг
0.25 мг
0.25 мг/мл
Пакування
амп. 1 мл
банка
банка полімер.
блістер
Кількість штук в упаковці
10
30
40
50
Виробник
Здоровье
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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