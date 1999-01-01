Київ
Препарати, які використовуються при спадковому ангіоневротичному набряку
B06A C01

С1-інгибітор

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B06ІНШІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
B06AІНШІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
B06A CПрепарати, які використовуються при спадковому ангіоневротичному набряку
B06A C01С1-інгибітор
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Сінрайз
Сінрайз
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Немає в наявності
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